Encuentran a otro pescador con vida, seis días después del naufragio de lancha Roxana II

Uno de los cuatro pescadores desaparecidos desde el pasado lunes fue encontrado con vida la tarde de este domingo en aguas del Pacífico Norte.

El hallazgo lo hicieron los tripulantes de una embarcación, quienes dieron aviso al Servicio Nacional de Guardacostas (SNG).

Tan pronto ingresó el reporte, se activó todo un protocolo de rescate para poner al náufrago de la lancha Roxana II a salvo a la mayor brevedad posible, informó el Ministerio de Seguridad Pública (MSP) en un comunicado.

El hombre, identificado como de apellido Ríos, de 28 años, presenta un importante cuadro de deshidratación, de acuerdo con la Cruz Roja Costarricense (CRC), que lo trasladó desde la Marina de Flamingo de Santa Cruz hasta la clínica local, donde recibirá la atención médica correspondiente.

Entretanto, el Guardacostas y el Servicio de Vigilancia Aérea continúan la búsqueda de los otros tres sujetos.

Versiones preliminares apuntan a que la lancha Roxana II tuvo un vuelco debido al fuerte oleaje registrado en la zona por los efectos de la tormenta Cristina.