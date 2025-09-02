Emergencia en Crucitas: Varias personas atrapadas bajo tierra en túnel de extracción de oro

Las autoridades de emergencia reportaron este martes la aparente localización de varias personas enterradas en un túnel utilizado para la extracción de oro en el sector de Cerro Fortuna, Crucitas de Alajuela.

El incidente fue reportado a las 7:30 a.m. y, hasta ahora, no está claro si fue provocado por un deslizamiento dentro del túnel o por otras causas. Tampoco se conoce el estado de salud de las personas afectadas.

"Se movilizaron diversos recursos para atender la situación, entre los que se incluyen un vehículo de primera intervención, una ambulancia, la Unidad Especializada de Primera Intervención, un vehículo operativo y la Unidad Especializada de Búsqueda y Rescate Urbano", indicó la Cruz Roja Costarricense.

Por su parte, el Cuerpo de Bomberos informó que, al parecer, las personas están a 30 metros de profundidad.

"Estamos atendiendo el rescate de dos personas quienes se encuentran atrapadas en una mina. No se descarta que haya otra persona más involucrada", señaló Bomberos.

Noticia en desarrollo.