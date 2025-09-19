Durante operativo policial, capturan a siete jamaiquinos con armas de guerra en Atenas

Siete hombres de nacionalidad jamaiquina fueron detenidos durante un operativo policial en Atenas, Alajuela, donde se decomisaron armas de guerra, droga, municiones y chalecos antibalas.

Chaleco, cargadores y municiones decomisadas.

La acción se llevó a cabo durante la mañana de este viernes en una vivienda ubicada en Río Grande, en Concepción de Atenas.



Según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la detención se produjo luego de varias diligencias de investigación, entre ellas vigilancias y seguimientos, derivadas de una denuncia que señalaba amenazas constantes con un arma de fuego por parte de un hombre de 41 años.

Arma AR-15 decomisada.

"La información recabada también indicaba que en la propiedad podrían encontrarse varias armas de fuego, incluyendo fusiles AR-15, y drogas.

"Durante el allanamiento coordinado con el Ministerio Público, los agentes lograron detener a los siete sospechosos de nacionalidad jamaiquina e incautar un total de siete armas de fuego, cargadores y otros elementos relacionados con la investigación", indicó la Policía Judicial.

Los detenidos son hombres de apellidos Hermane, de 41 años; Brown, de 25; Grant, de 23; Miller, de 19; Newman, de 26; y Francis, de 26 años.

Otras de las AR-15 decomisadas.

Todos los sujetos quedaron a las órdenes del Ministerio Público, quien decidirá su situación jurídica.

