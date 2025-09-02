Dos veinteañeros son las víctimas mortales en colapso de túnel en Crucitas

Dos jóvenes nicaragüenses fallecieron tras quedar atrapados en un túnel utilizado para la extracción de oro en Crucitas de San Carlos, Alajuela.

El hecho fue confirmado por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de San Carlos la tarde de este martes.



Según la Policía Judicial, la alerta se recibió a las 8:00 a.m., indicando que este lunes los hombres ingresaron al secotr para realizar trabajos de extracción en el túnel ubicado en el sector de Cerro Fortuna, donde quedaron atrapados.

"Los fallecidos son dos hombres nicaragüenses de apellido Sequeira, de 20 y 24 años de edad. Se presume que son familia", dijo el OIJ.

El incidente fue reportado a las 7:30 a.m. a los cuerpos de emergencia, por lo que personal de Cruz Roja y Bomberos se desplazó al sitio.

Especialistas en búsqueda y rescate en cavernas y montañas realizaron las labores de extracción de los cuerpos, los cuales serán trasladados hasta un campamento seguro cercano.



Posteriormente, el OIJ efectuará el levantamiento y los cuerpos serán enviados a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia.

