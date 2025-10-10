Disputa por aparente ‘bullying’ entre hijos provocó mortal pelea de mujeres en Guácimo

Una mujer murió tras ser atacada con un arma blanca durante una riña ocurrida al mediodía de este jueves en vía pública, en el cantón de Guácimo, provincia de Limón.



Según confirmó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el hecho se registró cuando, en apariencia, dos mujeres se enfrentaron y, en un momento dado, una de ellas extrajo un arma blanca con la cual, al parecer, atacó en al menos ocho ocasiones a la otra.

"La víctima fue identificada con el apellido Cruz, de 53 años, quien murió en el lugar debido a la gravedad de las heridas.

"En el sitio, la Policía administrativa detuvo a la presunta responsable del homicidio, identificada como Chavarría, de 33 años, quien fue puesta bajo custodia policial", indicó la Policía Judicial.

Sospechosa de matar a la mujer durante riña.

De acuerdo con versiones extraoficiales, el conflicto entre ambas familias se originó por disputas entre sus hijos en un centro educativo, relacionadas con presunto bullying escolar.



Trascendió que los roces entre ambas mujeres ya habían ocurrido en varias ocasiones anteriores, y que la fallecida había amenazado previamente con hacerle daño a la ahora detenida. Este jueves, al encontrarse nuevamente, el altercado terminó en homicidio.



Agentes del OIJ de Guápiles se mantienen a cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias exactas del hecho.

