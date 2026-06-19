Detonaciones obligan a evacuar a presidenta Laura Fernández de Crucitas

Una gira de la presidenta Laura Fernández a la zona de Crucitas, programada para este viernes con el objetivo de abordar la problemática de la extracción ilegal de oro, se vio interrumpida luego de que se escucharan fuertes detonaciones en las cercanías del lugar donde se desarrollaba la actividad oficial.



Los hechos ocurrieron aproximadamente a las 8:10 a. m., momento en que las autoridades de seguridad activaron de inmediato los protocolos correspondientes para resguardar a la mandataria, así como a los diputados y demás personas que participaban en la visita.



La presidenta se encontraba acompañada por legisladores oficialistas y algunos diputados de oposición cuando se registraron las detonaciones a la distancia. Ante la situación, se procedió con la evacuación del área como medida preventiva.



Durante las acciones de resguardo, la diputada oficialista María Isabel Camareno fue extraída de la zona en una ambulancia tras presentar una crisis nerviosa.



Las autoridades de seguridad realizaron las actuaciones correspondientes luego de reportarse los sonidos de las detonaciones, mientras se mantenía la protección de la comitiva presidencial y del resto de los asistentes.



Hasta el momento, no se han brindado detalles adicionales sobre el origen de las detonaciones escuchadas durante la gira en Crucitas.

