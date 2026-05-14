Detienen a uno de los sospechosos de disparar contra policía en Batán

En una rápida y contundente acción, la Fuerza Pública logró la aprehensión de uno de los sospechosos de disparar contra oficiales en Batán de Limón.

Las autoridades mantienen la búsqueda del segundo implicado en el ataque.

“En este momento continuamos una operación desde cielo, mar y tierra en esa zona para dar con el otro sospechoso. Nuestro mensaje es contundente: no vamos a permitir que la ciudadanía de Limón, y propiamente en Batán, sufra agresiones ni que se cometan acciones delictivas de esa categoría y de ese tipo de violencia”, declaró el viceministro de Seguridad Pública, Nelson Barquero.

El oficial herido fue trasladado vía aérea hasta el aeropuerto Juan Santamaría, desde donde será llevado con escolta a un hospital capitalino para recibir atención especializada.

Por su parte, el Ministerio de Seguridad Pública desplegó refuerzos en la zona con el objetivo de dar con los demás responsables del ataque.







