Detienen a hombre sospechoso de matar y calcinar a guarda en Heredia

Agentes del Organismo de Investigación Judicial y la Fiscalía Adjunta de Heredia detuvieron a un hombre sospechoso de asesinar y calcinar a un oficial de seguridad privada en Heredia.

La víctima fue identificada como Ulises Martín Román Murillo, de 26 años, quien custodiaba una vivienda vinculada a un proceso hipotecario.

Según la investigación del Ministerio Público, el sospechoso —de apellido Houser— era el antiguo dueño de la propiedad, la cual había sido ejecutada por una entidad bancaria tras un proceso de hipoteca.

Las autoridades indicaron que, luego del desalojo, el hombre habría llegado en varias ocasiones a la vivienda para intentar ingresar, pero el oficial de seguridad se lo impedía.

La principal hipótesis del caso es que el sospechoso ingresó ilegalmente a la propiedad y atacó al guarda con un objeto contundente hasta provocarle la muerte. Posteriormente, habría quemado el cuerpo dentro de la vivienda para intentar ocultar el crimen.

La detención se realizó durante un allanamiento en la casa del sospechoso, ubicada en Concepción de San Rafael de Heredia. Durante el operativo, los agentes judiciales decomisaron evidencia que será incorporada al expediente.

El Ministerio Público confirmó que solicitará medidas cautelares contra el imputado en las próximas horas.

El caso salió a la luz luego de que un compañero de la víctima llegara a la vivienda para realizar el cambio de turno y, junto a vecinos de la zona, descubriera la escena. El homicidio permanece bajo investigación por parte de las autoridades judiciales.