Descubren toma ilegal para robar combustible debajo del puente sobre río Barranca

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Puntarenas realizaron un allanamiento en las cercanías del puente sobre el río Barranca, que culminó con la detención de tres sospechosos del delito de robo agravado.



La investigación inició hace aproximadamente un mes, luego de que las autoridades recibieran información confidencial que alertaba sobre la existencia de una presunta toma ilegal de combustible debajo del puente.

"De acuerdo con las pesquisas, los sospechosos habrían instalado una conexión subterránea debajo del puente que, mediante una manguera de aproximadamente 100 metros, trasladaba el Diésel hasta una propiedad privada contigua. En ese lugar, supuestamente, realizaban el almacenamiento del combustible", dijo la Policía Judicial.

Algunas de las pichingas con combustible encontradas.

Durante el operativo, los agentes judiciales decomisaron alrededor de 32 pichingas de 20 litros con Diésel, mangueras, llaves de paso, así como un arma de fuego tipo revólver.



Los detenidos fueron remitidos al Ministerio Público, donde se definirá su situación jurídica.