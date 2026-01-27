Descubren motos robadas y pistolas tras ataque armado que dejó dos muertos en Limón

Un ataque armado ocurrido la tarde de este lunes en Cieneguita, Limón, dejó como saldo dos personas muertas y el hallazgo de motocicletas con denuncia por robo y armas de fuego en el sitio.



Los hechos se registraron alrededor de las 6 p. m. en una propiedad privada conocida popularmente en el sector como “Patio”, un lugar donde se mantienen embarcaciones y funciona un atracadero.

"Las víctimas mortales son un menor de 16 años, quien presentaba heridas por proyectil de arma de fuego en la espalda y el cuello, y un hombre de apellido Maxwell, de 29 años, que sufrió múltiples impactos de bala.

"Este último fue trasladado al Hospital de Limón, donde fue declarado fallecido. Además, un tercer masculino de apellido Sojo, de 35 años, resultó herido por arma de fuego y permanece internado en el centro médico", indicó la Policía Judicial.

Según las autoridades, los fallecidos y el herido se encontraban dentro de la propiedad cuando, por razones que aún no están claras, se produjo una balacera.



En el lugar, los agentes judiciales realizaron el levantamiento del cuerpo del menor y lo remitieron a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia. Asimismo, efectuaron una inspección ocular que permitió el decomiso de cinco motocicletas con denuncia por robo en Limón, así como la recolección de indicios balísticos enviados a los laboratorios forenses para su análisis. También se decomisaron dos armas de fuego, calibre 9 milímetros.



La investigación continúa para determinar el móvil de los hechos y dar con las personas sospechosas de este doble homicidio.



A la fecha, el OIJ contabiliza 43 homicidios en el país, 21 menos que a la misma fecha del año anterior. Limón suma seis asesinatos en estas primeras semanas de 2026.