Descubren cientos de kilos de droga ocultos entre verduras con destino a Países Bajos

Un cargamento de cocaína oculto entre verduras fue descubierto la madrugada de este martes en la Terminal de Contenedores de Moín, en Limón, cuando se preparaba para salir con destino a Países Bajos.



El hallazgo fue realizado por oficiales destacados en la Operación Soberanía y agentes de la Policía de Control de Drogas (PCD), quienes detectaron un contenedor contaminado durante una inspección mediante escáner.



De acuerdo con la información suministrada por el viceministro de Seguridad, Nelson Barquero, dentro del cargamento se ubicaron 288 paquetes con un peso aproximado de 830 gramos cada uno.



En total, se decomisaron más de 230 kilos de aparente cocaína.



“Seguimos luchando contra el trasiego de drogas nacional e internacional”, manifestó Barquero.