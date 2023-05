Denuncian chofer de microbús que transporta estudiantes por abuso sexual en Desamparados

“Hace unos años me contrató para trabajar con él en el microbús y desde ahí empezaron los abusos, comenzó a tocarme las partes íntimas, la esposa de él lo sabía, pero ella me decía que es que yo lo ponía muy estresado, me decían que no dijera nada, que me quedara callada, así pasó un año, él me tocaba, me manoseaba.

“Lo peor es que no era solo yo, él me decía que dejara a dos chicas de sexto año, en particular, ir adelante, yo les decía que no, que se fueran conmigo atrás para vacilar, pero él me decía que no, que las dejara adelante, hasta después yo me di cuenta de que él le hacía lo mismo a ellas y les decía que no dijeran nada, así pasó el año y yo no hablé, solo le dije a mi abuelita, pero ella también me decía que no dijera nada.

“Me callé por muchos años, pero ahora me di cuenta de que no era la única, al ver que éramos tantas, yo dije que tenía que alzar la voz también. La esposa de él me hacía ver que era yo la que lo estresaba o lo provocaba, incluso llegué a pensar que tal vez sí, yo estaba haciendo mal el trabajo. Pero me di cuenta de que no, yo no tenía la culpa de nada”, relató “María”.