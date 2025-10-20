Decomisan tres toneladas de cocaína en contenedor con fruta fresca en Moín

Oficiales del Ministerio de Seguridad Pública lograron el decomiso de tres toneladas de cocaína en la Terminal de Contenedores de Moín, Limón, en una operación que dejó una persona detenida.



El hallazgo se produjo este domingo, cuando los policías detectaron la droga apilada en sacos dentro de un contenedor que transportaba fruta fresca con destino a Alemania.

"Como resultado de la intervención, las autoridades detuvieron a un hombre de 32 años, de apellidos Hernández Blanco, quien conducía el cabezal que trasladaba la carga ilícita. El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público", señaló Seguridad Pública.

Droga decomisada.

El caso permanece bajo investigación mientras las autoridades continúan con las diligencias para esclarecer el origen y la ruta de la droga.

