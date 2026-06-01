DEA, OIJ y Fiscalía asestan golpe al narcotráfico con cuatro detenidos en Tárcoles

Operativo conjunto de la Fiscalía, OIJ y DEA permitió la detención de los ocupantes de dos automóviles en las cercanías del puente sobre el río Tárcoles, en Garabito, Puntarenas.



Un operativo desarrollado este lunes por la Fiscalía, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) culminó con la aprehensión de cuatro personas sospechosas de transportar cargamentos de cocaína en dos vehículos.



De acuerdo con la información preliminar, los imputados se desplazaban en los carros que fueron interceptados en las inmediaciones del puente sobre el río Tárcoles.

Operativo contra drogas en Tárcoles.



"Durante la intervención, las autoridades localizaron cargamentos de cocaína que, presuntamente, eran transportados en compartimientos ocultos dentro de los vehículos", indicó el Ministerio Público.

Los cuatro sospechosos fueron detenidos en el sitio y quedaron a las órdenes de las autoridades judiciales para el desarrollo de las diligencias correspondientes.



Las autoridades no han informado, de momento, la cantidad exacta de droga decomisada ni la identidad de las personas detenidas. El caso continúa bajo investigación.

