Datos de adultos mayores son usados para estafar con timo del pago de recibos

Datos de adultos mayores son usados para cometer estafas con el pago de servicios públicos.



El robo de dinero mediante el pago de servicios públicos es una de las modalidades de estafa más recientes.

En redes sociales abundan los ofrecimientos de pago de recibos de luz y agua, en el que ofrecen un ahorro de hasta el 50% de la factura.

Sin embargo, la cancelación del recibo se hace mediante una tarjeta clonada, la persona que contrata ese servicio nunca se percata, la institución recibe el pago completo y el único perdedor es el dueño de la tarjeta.

“Muchas de las víctimas lamentablemente son adultos mayores, que de una u otra forma, los antisociales lograron obtener los datos de la tarjeta, recordemos que para esta modalidad simplemente yo requiero la información que está visible en la tarjeta, tanto de un lado como del otro, ya no necesito token ni claves dinámicas, ya que son todas compras en línea”, explicó Yorkssan Carvajal, jefe fraudes del OIJ.

Lea también Nacional OIJ, bancos y otras instituciones anuncian frente común contra estafas La Sección de Fraudes del OIJ atendió el año anterior, solo en San José, más de 3.000 denuncias por esta modalidad de delito.

El OIJ detectó que datos de adultos mayores son utilizados para cometer estas estafas.

La mayoría de las víctimas son usuarios de dos bancos del estado.

“Yo no uso SINPE pago en línea, no pago con mi tarjeta en establecimientos, no le doy información personal a nadie, no recibí mensajes, no recibí correos, entonces de qué manera me pudieron haber hecho esa estafa, solo uso el cajero automático para sacar lo necesario”, explicó Glenda Rodríguez, víctima de estafa.

En lo que va del año, la sección de fraudes del OIJ reporta 316 denuncias por esta modalidad de estafa.

Si es víctima de un fraude como este, vaya de inmediato al OIJ y a su banco a poner la denuncia.

También puede acudir a la oficina del consumidor financiero en donde lo asesorarán sobre el proceso que debe hacer para defender su dinero.