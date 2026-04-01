Cruz Roja registra 700 llamadas falsas en lo que va de 2026

Más de 700 llamadas falsas a servicios de emergencia se han registrado en lo que va de este 2026, según la Cruz Roja Costarricense.



En el 2025, la institución gastó cerca de 160 millones de colones debido a llamadas falsas. Este 2026, la situación se está repitiendo, con 700 salidas en falso en tres meses.



Una cifra que preocupa a la institución, ya que cada reporte moviliza recursos humanos y operativos hacia incidentes que no existen. Esto provoca que se descuiden emergencias reales, donde la vida de las personas sí está en riesgo.



Uno de los casos más recientes ocurrió en Ciudad Quesada, San Carlos, donde se reportó el supuesto vuelco de una buseta. Más de ocho ambulancias y al menos 16 cruzrojistas fueron despachados al lugar, sin embargo, al llegar, confirmaron que se trataba de una falsa alarma.



La movilización representó un costo cercano al millón de colones, recursos utilizados sin justificación.



La Cruz Roja hace un llamado a la población para utilizar el sistema de Emergencias 9-1-1 de manera responsable.



Recuerdan que este servicio debe usarse únicamente en situaciones reales que impliquen riesgo para la vida o la salud.



Además, advierten que realizar llamadas falsas es un delito en Costa Rica y puede derivar en sanciones legales y multas.

