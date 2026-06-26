Cristo de oro, fiestas privadas y viajes a Dubái: los lujos en el celular de “Pecho de Rata”

El tráfico nacional e internacional de drogas permitió a Edwin López Vega, alias “Pecho de Rata”, obtener miles de millones de colones de manera ilícita mediante la organización criminal que, según las autoridades, operaba desde Cahuita, en Limón.



De acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el ahora extraditado acumuló durante los últimos años un patrimonio que podría superar los 10 mil millones de colones.



Las imágenes incorporadas al expediente del caso Riverside muestran la forma de vida que mantenía el investigado, caracterizada por una marcada ostentación y la adquisición de bienes de alto valor (ver fotografías adjuntas en la galería).



Entre las fotografías analizadas por las autoridades se observan propiedades destinadas a la crianza de animales, viviendas, casas vacacionales, hoteles, vehículos de alta gama y embarcaciones.



Uno de los elementos que más llamó la atención de los investigadores fue la adquisición de joyas exclusivas y piezas de oro personalizadas. Entre ellas figura una imagen de Cristo adornada con perlas.

Joyas de "Pecho de Rata", según expediente del caso Riverside.



El expediente también señala que el investigado organizaba fiestas privadas para las que contrataba artistas musicales internacionales. Según la investigación, asumía la totalidad de los gastos logísticos, incluyendo boletos aéreos, hospedaje y alimentación.

Asimismo, las autoridades determinaron que familiares del sospechoso realizaron múltiples viajes al extranjero. Entre los destinos identificados destacan varios países de Europa, así como Emiratos Árabes Unidos, Turquía y Egipto.

Todos estos lujos quedaron registrados en fotografías encontradas por las autoridades judiciales tras la extracción y análisis de la información contenida en el teléfono celular de alias “Pecho de Rata”.