Costa Rica se encamina a romper su récord de homicidios al cierre del 2022

Si se mantiene la ola de crímenes violentos que ha presenciado el país este año, Costa Rica podría superar su cifra récord de homicidios al cierre del 2022, así lo alertó durante el programa 7 Días Radio el exfiscal adjunto de Crimen Organizado, Osvaldo Henderson.

Según explicó el experto, hasta el pasado 26 de julio se había registrado un total de 353 homicidios, 27 más que los ocurridos en el mismo período de 2021 y, de mantenerse esta tendencia, el país cerraría el año rompiendo su récord histórico de homicidios.

Al analizar estos casos de muertes violentas, hay un elemento que destaca el experto, y tiene que ver con las edades de las personas involucradas: tanto las víctimas como los victimarios se encuentran, en una amplia mayoría, en el rango etario entre los 20 y 30 años.

El experto además dijo que, del total de homicidios reportados este año, casi la mitad se relacionan con ajusticiamientos o venganzas, lo cual se presenta como otro dato preocupante si se considera que los grupos criminales están accediendo a armas más sofisticadas.

Por ejemplo, Fuerza Pública decomisó un fusil de asalto AR-15 durante la detención de dos sospechosos de la masacre en Huacas, Guanacaste, donde cinco personas fueron asesinadas dentro de una casa el pasado 9 de julio.

Durante la entrevista, el experto además dijo que el país ha venido experimentando un fenómeno reciente, que muestra que las bandas criminales ahora operan por regiones, un hecho que demanda un abordaje distinto desde la parte investigativa.

“Estas organizaciones criminales regionales se están dando. Tenes una organización en Limón, otra en el Sur y otra en Guanacaste, entonces como fenómeno criminal ya no podés hacer esa división donde unos investiguen homicidios y otros drogas; porque resulta que la misma organización comete uno y otro delito, entonces si vos no juntas la investigación no vas a poder tener resultados. Necesitas grupos de análisis de la situación” explicó el exfiscal del Ministerio Público.