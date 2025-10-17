Costa Rica extradita a croata buscado por tráfico de drogas

La noche del jueves 16 de octubre, agentes de la Oficina Central Nacional Interpol–San José del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) ejecutaron la extradición de un ciudadano croata de 50 años, requerido en su país por tráfico de drogas y legitimación de capitales.

El hombre, identificado solo con el apellido Miroslav, contaba con una notificación internacional desde 2019, emitida por las autoridades de Croacia por infracciones a la Ley de Psicotrópicos, relacionadas con hechos ocurridos en 2011.

Desde entonces, se encontraba prófugo de la justicia.

Tras investigaciones y labores de coordinación internacional, los agentes del OIJ determinaron que Miroslav residía en Tilarán, Guanacaste, donde fue detenido el 13 de octubre de 2025 mediante una serie de diligencias operativas.

La extradición se realizó en coordinación con las autoridades croatas, y el ciudadano fue entregado a su país de origen la noche del jueves a las 7 p. m., cumpliendo con todos los protocolos legales y de seguridad.

Este procedimiento judicial se une a varias extradiciones hechas a lo largo de los últimos meses a Europa, en colaboración entre las autoridades de Costa Rica y cuerpos policiales internacionales.