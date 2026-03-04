Costa Rica expulsa a sirio hacia EE. UU. por presunto tráfico de egipcios y venezolanos

Este miércoles, se ejecutó la extradición de un hombre de origen sirio requerido por las autoridades de Estados Unidos por presuntos delitos relacionados con tráfico y trata de personas.

Según Osvaldo Ramírez, jefe de Interpol del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el hombre de apellido Maklad, de 40 años, era requerido por autoridades norteamericanas.

"El sujeto intentó ingresar a Costa Rica en mayo de 2025 por la frontera con Nicaragua, y fue durante ese intento que las autoridades detectaron su ingreso y se procedió a su captura.

“No obstante, este miércoles lo ponemos a las órdenes de las autoridades norteamericanas con el fin de realizar su extradición”, añadió Ramírez.

Según la Interpol, Maklad desempeñaba un rol significativo en una organización criminal con base en el estado de Nuevo México, EE. UU., desde donde coordinaba acciones de tráfico y trata de personas con víctimas provenientes de Egipto, Venezuela y Guatemala.



El jefe policial detalló que los hechos investigados por Estados Unidos datan de 2022 hasta 2025, periodo en el que se presume que operaba la red criminal. "Al intensificarse las labores de las autoridades norteamericanas, el sujeto se habría dado a la fuga y posteriormente intentó ingresar a Costa Rica, donde fue detenido", indicó.