“Corona”: Fiscal valora investigar a jerarca de Incop por gestionar reunión de imputado con Incofer

“El señor Francisco Montes Fonseca era compañero universitario del señor Braulio Venegas. En mayo de este año, asistieron a una reunión al Incofer para consultar sobre la existencia o no de proyectos de gestión inmobiliaria del instituto. Sin embargo, en la reunión no se llegó a ninguna conclusión, ya que en la institución no se contaba con ningún planteamiento formal, por lo cual no se concretó más allá de una consulta al Incofer”.