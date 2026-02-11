Conversación entre exmodelo y novio es prueba en caso de posible lavado: “Tranqui mi amor, sepa que somos millonarios”

Conversaciones entre una exmodelo y su pareja sentimental, asesinado en 2021, forman parte de una investigación que las autoridades vinculan con presuntas actividades de narcotráfico y legitimación de capitales.



Las comunicaciones, obtenidas durante el proceso investigativo por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Ministerio Público, revelan aparentes coordinaciones relacionadas con almacenaje de droga y manejo de dinero. La mujer, de apellido Cabrera, fue detenida este miércoles tras varios allanamientos ejecutados en La Guácima de Alajuela y en San Sebastián de San José.



De acuerdo con la investigación, las conversaciones entre Cabrera y su pareja, de apellido Jiménez, se registraron el 31 de enero de 2019. En uno de los intercambios, el hombre le habría enviado una imagen en la que se observaban aparentes paquetes de cocaína.

A partir de ese hallazgo, las autoridades iniciaron diligencias al figurar ambos como sospechosos de poseer y almacenar aproximadamente 700 kilogramos de cocaína en un inmueble que, presuntamente, funcionaba como casa de citas donde también se investigaba proxenetismo.



En uno de los diálogos, Cabrera escribió: “¿Pudo, BB? Tenga cuidado porque la vecina de a la par es súper chismosa”. Jiménez respondió: “Ya, BB. Tranqui, mi amor. Solo sepa que somos millonarios”. A lo que ella contestó: “¿En serio, BB? Pollo, tenga cuidado a quien le vende”. Él replicó: “Sí, BB”, y Cabrera agregó: “Vea que pueden ‘sapear’”.



En otra conversación, Cabrera manifestó: “BB, se pueden ir haciendo varias inversiones a la vez. Ahora hablo con Mau bien para explicarle eso, porque también hay que ir pensando en la plata que viene de Europa, BB. Eso hay que ver cómo lo metemos y entre más opciones tengamos mejor. Siento que haciendo bien las cosas podemos hacernos millonarios”. Jiménez respondió: “Ya somos, BB”.



Cabrera, exmodelo y exfuncionaria bancaria, es investigada por presunto lavado de dinero y proxenetismo, y ahora figura además como sospechosa de haberse traspasado ilegalmente propiedades que pertenecían a su pareja sentimental, quien fue asesinado en mayo de 2021 en Escazú.



La Sección de Legitimación de Capitales del OIJ ejecutó la mañana de este miércoles tres allanamientos, dos en La Guácima y uno en San Sebastián, como parte de la causa relacionada con estos hechos.



El subdirector interino del OIJ, Vladimir Muñoz, informó que durante las diligencias se detuvo a dos personas: la mujer de apellido Cabrera, de 39 años, y un hombre de apellido García, de 47 años, quien es notario y ahora sospechoso de traspasar ilegalmente varias propiedades a la mujer.



De acuerdo con el OIJ, las actividades que presuntamente realizaban para legitimar fondos incluían la venta de vehículos y un negocio de estética y belleza, establecimiento que fue allanado en La Guácima como parte de las diligencias más recientes.



Ambos quedaron a las órdenes del Ministerio Público y el caso se mantiene en investigación.