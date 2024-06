¿Contra tiempo? Director de OIJ aseguró en 99% que atraparía a "Diablo" en este semestre

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) continúa enfrentando serias dificultades en su esfuerzo para capturar al narcotraficante más buscado del país, Alejandro Arias Monge, conocido en el mundo del crimen como "Diablo".



A pesar de intensos operativos y una vasta red de inteligencia desplegada a lo largo del territorio nacional, Arias Monge sigue eludiendo a las autoridades, consolidando su posición como uno de los criminales más buscados del país.



El pasado mes de enero de este año, el director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) Randall Zúñiga, aseguró en una entrevista durante el programa Malas Compañías de Teletica Radio, que la entidad que encabeza esperaba capturar a “Diablo” en el primer semestre de este año.

“No me gusta decir datos, pero tenemos una estrategia que estoy casi al 99% seguro de que nos va a permitir ubicarlo en el primer semestre de este año, es una estrategia distinta a la que hemos hecho otros años y con otras unidades policiales”, dijo Zúñiga.

Desde hace varios años, Arias Monge ha sido el foco de una investigación total por parte del OIJ, la cual ha revelado su involucramiento en múltiples actividades delictivas, incluyendo tráfico de drogas a gran escala, lavado de dinero y asociación ilícita.



Ante la aseveración realizada en enero pasado por el jefe de la Policía Judicial y a tan solo once días para que termine el primer semestre del año, Teletica.com preguntó por qué aún no ha sido capturado y qué se sabe sobre su ubicación. Ante la consulta, el organismo respondió lo siguiente:

“El OIJ continúa realizando diferentes diligencias de investigación para tratar de dar con este sujeto, sin embargo, a través de dichas pesquisas se ha obtenido información de que este hombre podría estar fuera de Costa Rica e incluso que al parecer se mantiene en el límite de la frontera norte del país, por tal razón es que hasta el momento se ha dificultado realizar la detención”.

Al parecer, "Diablo" ha utilizado rutas de contrabando bien establecidas y mantiene un perfil bajo para evitar ser detectado.



La presión sobre el OIJ aumenta a medida que no hay resultados concretos en la lucha contra el narcotráfico. La incapacidad de capturar a Arias Monge no solo pone en tela de juicio la eficacia de las operaciones policiales, sino que también resalta las dificultades que hay en la lucha contra las organizaciones criminales bien financiadas y estructuradas.



A pesar de los desafíos, el OIJ ha logrado algunos avances significativos. En meses recientes, se han llevado a cabo múltiples redadas que han resultado en la captura de varios colaboradores cercanos a Arias Monge, debilitando parcialmente su red de apoyo. Estas acciones, aunque importantes, aún no han sido suficientes para lograr la captura del principal objetivo.



Policía ya fracasó en dos intentos para atrapar al "Diablo"

El domingo 29 de enero de 2023, el OIJ estuvo a tan solo metros de Alejandro Arias Monge, el narcotraficante más buscado desde 2018.



Los agentes judiciales, con apoyo del Ministerio de Seguridad Pública, se ubicaron en la puerta de entrada de una finca propiedad de Arias, ubicada en Cariari de Pococí, Limón, donde él se encontraba en una fiesta familiar; pero algo delató la presencia de las autoridades y logró salir corriendo con dos de sus peones por una zona boscosa.



El OIJ pudo confirmar que el narco más buscado del país sí estaba en el lugar, junto a su esposa y dos hijos.



“Diablo” se fue del lugar a pie y, de acuerdo con la Policía Judicial, este sospechoso tiene el mismo aspecto de siempre: contextura gruesa, pelo corto y sin barba.



Otro hecho ocurrió el viernes 19 de mayo de 2023, cuando agentes de la Unidad Especial de Apoyo (UEA) y la Policía de Fronteras fracasaron en un nuevo intento por capturar a "Diablo", esta vez en la Barra del Colorado, Limón.



La policía ingresó a la zona vía aérea, pero no lo encontró.



Informaciones confidenciales que recibieron las autoridades los llevaron hasta este lugar, sin embargo, no fue posible dar con Alejandro Arias Monge.

Exministro de Seguridad, Jorge Torres, también aseguró que iba a capturar a "Diablo", pero no pudo

El ministro de Seguridad, Jorge Torres, afirmó que tendría capturado a alias “Diablo”, en diciembre de 2022, sin embargo, no fue así y en enero de 2023 señaló que en unos seis u ocho meses lo tendría detenido.



Pero un año después de asumir su puesto, en mayo de 2023, fue cesado del cargo y su lugar lo tomó Mario Zamora; actual ministro de Seguridad.



Jorge Torres fue ministro de Seguridad desde el 8 de mayo de 2022 hasta el 9 de mayo de 2023, en la administración del presidente Rodrigo Chaves.

¿Desde cuándo investiga el OIJ al “Diablo”?

Desde el 2010 se investiga a Alejandro Arias Monge, alias “Diablo”, por casos de asaltos y robos a viviendas. En un principio, se dedicaba también a robar agroquímicos en fincas piñeras y bananeras; después asaltaba camiones.



En 2015 inició una investigación más profunda contra él, como sospechoso de matar a un sujeto conocido como “Pipi”, a quien habría ejecutado en un bananal, antes de quemarlo. La Policía Judicial intervino y logró acreditarle este homicidio, además de otro en Batán de Limón. En 2016 fue aprehendido y estuvo en prisión preventiva durante un año, por tales hechos.



Cuando salió de la cárcel, comenzó a guerrear contra la banda de “Pechuga”, hecho que desencadenó una serie de homicidios en las zonas de Cariari y Guápiles, para apropiarse de territorios narcos.



Ya para 2018 se le vuelve a intervenir por múltiples robos de ganado; sin embargo, desde 2019 y hasta la fecha, está en fuga.



En reiteradas ocasiones, el Departamento de Investigaciones Criminales del OIJ ha dicho que continúa investigando el caso y realizando operativos en vía pública, en diferentes partes de Guápiles y lugares aledaños, para dar con el narcotraficante más buscado del país.



En agosto de 2020, “Diablo” y miembros de su organización criminal, enviaron audios ofreciendo dos millones y medio de colones por la muerte de oficiales de la Fuerza Pública. Además, aparentemente, por cada investigador de OIJ asesinado pagaría más de cinco millones de colones.



El OIJ pide a los ciudadanos brindar información sobre la ubicación de este hombre a través de la línea confidencial 800-8000-645.