Conductor viajaba amarrado de pies y manos mientras robaban millonario cargamento

Dos hombres fueron detenidos por oficiales de la Fuerza Pública como sospechosos de participar en el robo de un contenedor, cuyo conductor fue localizado amarrado de pies y manos dentro de la cabina del cabezal.



La intervención policial se registró durante la mañana de este doningo, cuando oficiales que se dirigían a atender un operativo observaron un camión con una de sus ventanas quebradas cerca del cruce hacia Orotina, sobre la Ruta 27.



Al acercarse al vehículo, dos hombres descendieron del cabezal e intentaron huir. No obstante, los oficiales lograron detenerlos y esposarlos.



Tras inspeccionar la cabina, los policías encontraron al conductor amarrado de pies y manos, por lo que de inmediato le brindaron auxilio.

"El conductor habría sido interceptado y amenazado con un arma de fuego por varios sujetos en la zona de Tivives, en Tárcoles de Garabito. Posteriormente, fue amarrado dentro de la cabina mientras los sospechosos se apoderaban del cabezal y del contenedor, el cual transportaba productos de aseo", señaló Seguridad.

Los detenidos son de apellidos Torres, quien registra antecedentes por transporte de drogas, y Araya, con expediente por conducción temeraria.

Detenidos

Durante la revisión del tráiler, la Fuerza Pública ubicó un arma de fuego y un inhibidor de señal.









Ambos sospechosos fueron puestos a las órdenes de la Fiscalía de Flagrancia de Puntarenas para el trámite correspondiente.



