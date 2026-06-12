Concesionaria de Ruta 27 no sabe cuándo habilitará paso completo tras socavón

La concesionaria a cargo de la ruta 27 asegura que no ha podido habilitar el paso en la parte colapsada por falta de un puente bailey en el país con las dimensiones del hueco.



La posibilidad de instalar un puente modular temporal en el kilómetro 56 de la ruta quedó descartada debido a las condiciones del terreno y a la magnitud de la emergencia que afecta este sector.



Según informó la concesionaria, para acceder a la zona fue necesario ampliar el área de intervención y habilitar el ingreso de maquinaria especializada, lo que modificó las condiciones del sitio y complicó la colocación de una estructura provisional.



Además, los proveedores consultados en el país no cuentan con un puente modular de la longitud requerida para superar el punto afectado.



Como parte de las labores, se construyó un túnel de alivio que permitió evacuar un embalse de aproximadamente 24 mil metros cuadrados que ejercía presión sobre la estructura dañada.



Ahora las cuadrillas avanzan en la remoción de lodo y material acumulado para posteriormente reemplazar la alcantarilla afectada.



Debido a la complejidad de las obras y a la influencia de las condiciones climáticas, todavía no existe una fecha definida para la normalización del tránsito por este sector de la ruta 27.

