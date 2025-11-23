Coligallero muere tras recibir un balazo en enfrentamiento con policías en Crucitas

Un coligallero falleció este sábado luego de un incidente con oficiales en la zona de Crucitas, según confirmó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).



De acuerdo con el reporte preliminar, el hecho ocurrió alrededor de las 3:00 p.m., cuando un hombre de apellido Lazo, de 45 años y de nacionalidad nicaragüense, habría tenido una discusión con oficiales de la policía administrativa.

"El sujeto presuntamente se abalanzó contra uno de los policías con lo que aparentaba ser un arma blanca.

"Ante esta situación, los policías repelieron el ataque y uno de ellos disparó una vez, impactando al hombre en la entrepierna izquierda", dijo la Policía Judicial.

El herido fue trasladado en ambulancia a la clínica de Santa Rosa, donde posteriormente fue declarado fallecido.



Agentes del OIJ realizaron el levantamiento del cuerpo, el cual fue remitido a la morgue judicial para la autopsia correspondiente.

Por el momento, el caso se mantiene bajo investigación, según indicaron las autoridades judiciales.

