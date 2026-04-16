Colegial sospechoso de amenazar con tiroteo queda libre con medidas cautelares

La Fiscalía Adjunta Penal Juvenil confirmó que el Juzgado Penal Juvenil acogió las medidas cautelares solicitadas contra un menor de edad, sospechoso de amenazar con realizar un tiroteo en un colegio privado.

Entre las disposiciones establecidas, el joven deberá mantener un domicilio fijo y actualizado, además de abstenerse de molestar, perturbar o amenazar a testigos.

Asimismo, el menor tendrá que cambiar de institución en un plazo máximo de 15 días.

Mientras se concreta ese traslado, continuará recibiendo lecciones en modalidad virtual, con el fin de garantizar su derecho a la educación.







