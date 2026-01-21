Clínica estética rompe el silencio tras muerte de paciente

Por primera vez desde que se conoció el fallecimiento de una paciente tras someterse a un procedimiento estético, el médico a cargo del caso se refirió públicamente a lo ocurrido.

El Colegio de Médicos confirmó que el doctor no cuenta con la especialidad en cirugía plástica.

Mediante un comunicado oficial, el doctor Rodolfo Villalobos de la Peña y la Clínica Nova Estética lamentaron profundamente el deceso ocurrido en sus instalaciones y aseguraron que la atención brindada se realizó conforme a los protocolos médicos y a los estándares profesionales vigentes.

En el documento, el especialista descarta que mediara negligencia, imprudencia o mala fe durante el procedimiento, y señala que se mantienen a la espera de los resultados de la autopsia y del dictamen médico-legal, los cuales permitirán esclarecer objetivamente lo sucedido.

"Durante más de quince años de trayectoria de Clínica Nova Estética y más de veinte años de ejercicio profesional del Dr. Rodolfo Villalobos de la Peña en procedimientos quirúrgicos estéticos, nunca habíamos enfrentado una situación de esta naturaleza, lo cual nos causa un profundo pesar. Reiteramos nuestra total disposición para colaborar plenamente con las autoridades judiciales competentes y con cualquier investigación que se lleve a cabo", dice el escrito.

Mientras tanto, el Organismo de Investigación Judicial y la Fiscalía trabajan de manera conjunta para esclarecer lo ocurrido.

Los hechos que se investigan sucedieron el pasado 15 de enero. Según el reporte preliminar de las autoridades, la mujer se sometió a un procedimiento estético y, por razones que aún no han sido determinadas, falleció dentro del establecimiento.

Aunque la investigación continúa en curso, desde el Sindicato Nacional de Médicos Especialistas advierten que este tipo de casos no es aislado en el país y señalan que los procedimientos estéticos siempre conllevan riesgos.

De acuerdo con la Fiscalía del Colegio de Médicos, solo durante el año anterior se recibieron 22 denuncias por posibles transgresiones al Código de Ética relacionadas con procedimientos estéticos.