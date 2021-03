Cliente pidió licor por app y asaltó con arma de fuego a repartidor

En los distritos de Pavas y Hatillo, San José, es donde se reportan más asaltos contra repartidores de plataformas digitales como Uber, Pato, Glovo y otras similares.



Uno de los afectados por estos asaltos fue Michael Quintanilla Torres, quien trabaja para Glovo. La noche del lunes 1° de marzo, realizó un viaje y el cliente lo terminó asaltando.



“Estaba haciendo el último viaje y el cliente había pedido licor, cuando llego a dejarlo me salen dos hombres con armas de fuego, me robaron la moto, mis pertenencias, unos 28 mil colones que tenía y se llevaron el bolso con el licor”, cuenta Quintanilla.



Los hechos ocurrieron a eso de las 11 p. m. en Dulce Nombre de Coronado contiguo a la iglesia de Los Ángeles.



“La verdad, donde me apuntaron con el arma yo les di todo porque vale más mi vida, pero sería bueno que Glovo nos apoye un poco más con todo esto que a muchos compañeros ya les ha pasado”, agregó.



Denuncias

Según confirmó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) a Teletica.com, este año se han recibido 40 denuncias por asaltos relacionados con choferes de aplicaciones.



“Solo en la provincia de San José hemos recibido 28 denuncias, siendo Pavas (7) y Hatillo (6) los lugares donde más atacan los antisociales, seguido por Desamparados, San Sebastián y Guadalupe con dos denuncias cada uno”, indicó el OIJ.

​En Cartago, la Policía Judicial recibió cinco denuncias, cuatro más en Alajuela y tres en Heredia.

Medidas

Este medio también consultó a la empresa Uber sobre este tipo de hechos e indicaron que la "seguridad es una prioridad y toman con absoluta seriedad cada reporte".

“Frente a una situación de esta naturaleza, invitamos a los socios colaboradores a realizar el reporte dentro de la aplicación, con el objetivo de tomar las medidas pertinentes para impedir que las cuentas de los involucrados sean usadas para fines distintos a los debidos”, dijo Uber.

Uber también informó que los usuarios y socios colaboradores cuentan con funcionalidades de seguridad como llamada rápida al 9-1-1 desde la aplicación en caso de emergencia, llamadas y chat anonimizado para salvaguardar la privacidad de la información.