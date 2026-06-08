Cinco personas permanecen desaparecidas tras vuelco de dos embarcaciones en Guanacaste

La Cruz Roja Costarricense informó este lunes sobre la atención de dos emergencias acuáticas registradas en Santa Cruz, Guanacaste, que dejaron un total de cinco personas desaparecidas.



El primer incidente ocurrió a las 6:04 a. m. en Playa Negra, ubicada en el distrito de 27 de Abril.

"De acuerdo con el reporte, una embarcación tipo panga se volcó cuando transportaba a cuatro personas adultas. Tres de los ocupantes lograron salir del agua y fueron trasladados para valoración médica a la Clínica de Hacienda Pinilla. Sin embargo, una persona continúa sin ser localizada", indicó la institución.

Minutos después, a las 6:24 a. m., los cuerpos de emergencia recibieron una segunda alerta relacionada con otra embarcación tipo panga que habría naufragado entre Playa Tamarindo y San Juanillo. En este caso, se reporta la desaparición de cuatro personas adultas.

Fuerte oleaje se reporta en Guanacaste.

La Cruz Roja Costarricense mantiene recursos desplegados en la zona y trabaja en coordinación con el Servicio Nacional de Guardacostas para desarrollar las labores de búsqueda y verificar la información vinculada con ambos sucesos.



Las autoridades indicaron que las condiciones marítimas en el sector son adversas debido al fuerte oleaje, situación que dificulta las operaciones en el área.



Los casos continúan en desarrollo y las autoridades señalaron que brindarán información adicional conforme avance la atención de las emergencias.

Según el Instituto Meteorológico Nacional (IMN), durante la mañana de este lunes, se ha fortalecido la depresión tropical #3 en el Pacífico, mar adentro.