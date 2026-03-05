Cinco incendios forestales se declararon en cuestión de 12 horas, dice Bomberos

El Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), por medio del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) y su Departamento de Manejo del Fuego, informó sobre la situación actual de los incendios forestales atendidos durante la presente temporada.



De acuerdo con los datos oficiales, a la fecha se han atendido 25 incendios forestales en distintas áreas de conservación del país, los cuales han afectado un total de 611 hectáreas. De esta cifra, 10 hectáreas corresponden a Áreas Silvestres Protegidas (ASP) y 601 hectáreas se registran fuera de estas zonas.

Cerca de la costa en Guanacaste.

El coordinador del Departamento de Manejo Integral del Fuego de SINAC, Óscar Mora Montero, indicó a Teletica.com que en comparación con el año anterior se registra un incremento en la cantidad de incidentes atendidos.

“Para este año, en comparación con el año pasado, sí había un incremento en la cantidad de incendios atendidos; para el año 2025 para esta fecha llevábamos nueve incendios en el caso de SINAC, en este año ya llevamos 25, entonces tenemos un incremento de 16 incendios; sin embargo, es lo esperable para la época y no hemos tenido incendios fuera de control”, señaló Mora.

Santa Cruz, Guanacaste.

Asimismo, detalló que la mayoría de los incendios atendidos se han presentado fuera del Patrimonio Natural del Estado. “La mayoría de incendios que hemos atendido han sido fuera del patrimonio natural del Estado para evitar que ingresen a los mismos; si vemos en promedio los incendios han sido relativamente normales, es lo esperable para la época, no es el peor panorama al que nos hemos enfrentado. Cuando existen años donde está presente el fenómeno del Niño, la situación se complica un poco más, pero al menos en el caso de SINAC las condiciones se reportan normales para la época”, afirmó.



El SINAC mantiene activos sus protocolos de prevención, monitoreo y control en coordinación con instituciones de primera respuesta, gobiernos locales y comunidades organizadas, con el fin de minimizar los impactos ambientales y proteger tanto las áreas protegidas como los territorios aledaños.

“El Departamento de Manejo del Fuego hace un llamado urgente a la población para evitar quemas agrícolas, fogatas o cualquier actividad que pueda generar incendios, especialmente en la presente época seca, caracterizada por altas temperaturas y fuertes vientos. Asimismo, se insta a reportar cualquier incendio o columna de humo al sistema de emergencias 9-1-1”, expresó Mora.

Por su parte, el Benemérito Cuerpo de Bomberos reportó que la cifra total de incendios forestales asciende a 63, de los cuales cinco se declararon en un lapso de 12 horas.

Guanacaste.

“En este momento, tenemos ya activos nueve incendios forestales, esto ha hecho que personal de otras regiones venga a fortalecer el trabajo que se está haciendo en la zona de Guanacaste; principalmente hacia la costa del lado de Santa Cruz es donde más se están presentando estas situaciones y ahí reforzamos el trabajo con bomberos de otras regiones”, indicó Luis Salas, director Operativo de Bomberos.

Salas agregó que las condiciones del terreno dificultan las labores de atención. “Lo que más complica el trabajo son las distancias que hay que recorrer para llegar a donde está el fuego; no hay caminos en muchos de los casos y a veces tenemos que abrir el camino por parte de las brigadas, y está muy seca la vegetación, así como el fuerte viento”, concluyó.

