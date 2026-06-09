Cinco hombres siguen desaparecidos tras vuelco de dos embarcaciones en Guanacaste

El Servicio Nacional de Guardacostas mantiene activa una operación de búsqueda y rescate en el Pacífico Norte con el objetivo de localizar a cinco personas reportadas como desaparecidas, tras vuelco de dos embarcaciones en Santa Cruz, Guanacaste.

Según informó el director del Servicio Nacional de Guardacostas, comisionado Juan Carlos Alvarado, las labores se realizan de forma continua y con apoyo de herramientas tecnológicas especializadas para ampliar las probabilidades de ubicación de los desaparecidos.

El funcionario explicó que se utiliza un sistema de planificación y predicción de búsqueda que integra datos oceanográficos y meteorológicos, además de información sobre corrientes marinas y vientos, con el fin de estimar posibles trayectorias de deriva en el mar.

Entre las personas reportadas como desaparecidas se encuentran cuatro tripulantes de la embarcación Roxana Dos: Jannier Baltodano, Ramón Baltodano, Abraham Ríos y un hombre identificado únicamente como Luis, de quien no se dispone de más datos.

A este grupo se suma Johnny Rodríguez Oporta, ciudadano nicaragüense de 32 años, quien viajaba a bordo de la lancha Kila.

Las autoridades mantienen las labores de búsqueda y rescate activas mientras continúa el rastreo en el área marítima donde ocurrieron los hechos.

El fuerte oleaje y vientos que se presentan en el Pacífico costarricense llegan producto de la tormenta tropical Cristina, que actualmente se localiza cerca de la costa noroeste de Nicaragua, a aproximadamente 285 kilómetros al noroeste de la costa de Guanacaste.