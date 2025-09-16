“Chuculum” intentó huir cargado de armas, drogas y municiones tras cinco meses en fuga

Brandon David Solano Rosales, alias “Chuculum”, fue detenido el pasado 10 de setiembre en el Barrio Sinaí de Montes de Oca, San José, cuando intentaba huir de las autoridades portando diferentes tipos de armas de fuego, drogas y municiones.



Solano permaneció cinco meses en fuga como principal sospechoso del homicidio de Eugenio Androvetto Villalobos, director de Protección Radiológica y Salud Ambiental del Ministerio de Salud, ocurrido la madrugada del 28 de julio de 2024 en el bar Las Tunas, cerca de la Municipalidad de San José.



De acuerdo con el Ministerio Público, la captura, de la cual se informó hasta este martes, se efectuó mediante un operativo en conjunto entre el Grupo de Apoyo Operacional (GAO) y la Sección de Homicidios del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

A pesar de que intentó evadir a los oficiales, fue reducido y trasladado para la respectiva indagatoria por los hechos que se le acusan.



La Fiscalía Adjunta de San José informó que, tras la audiencia realizada el pasado viernes, se le impuso a Solano una medida cautelar de seis meses de prisión preventiva mientras continúa la investigación.



A “Chuculum” también se le relaciona con hechos violentos ocurridos el 23 de marzo en Barrio Amón, cuando presuntamente disparó en más de 20 ocasiones desde una motocicleta, acción que provocó la muerte de dos personas de apellidos Arley Lobo y Ruiz Arley, además de dejar a otra persona herida.

"Solano estaría vinculado a una organización criminal dedicada al narcotráfico, sicariato y distribución de armas de fuego, con operaciones en sectores como Sabanilla, Montes de Oca, Barrio Sinaí y otros puntos de la Gran Área Metropolitana", dijo la Fiscalía.

El OIJ confirmó que el asesinato de Androvetto se habría producido por un error en la ejecución del ataque.

