Celso Gamboa rompe el silencio: alega que policías graban sus conversaciones con abogados

El exmagistrado Celso Gamboa alegó, la mañana de este martes, que oficiales de la Policía Penitenciaria graban en video y audio sus conversaciones con su equipo legal.



Así lo hizo ver al hacer uso de la palabra durante el juicio que se le sigue por presunto tráfico de influencias, como parte de un alegato con el que busca se separen del debate a dos de los tres jueces.



“No he tenido la posibilidad, en ninguna ocasión, de tener una conversación privada con ninguno de mis abogados. En todas las ocasiones estoy siendo grabado en audio y video. Situación que limita, per se, el ejercicio de mi defensa técnica y material. Esta circunstancia que estoy padeciendo pese a que se han levantado una serie de actas, a la gran cantidad de abogados que llegan a Máxima Seguridad, y se observa que solo a mí me tienen monitoreado por audio y cámara.



“Y, además, lo que quería explicarle al tribunal que a través del vidrio que pusieron ahí, que es totalmente diferente al de las cárceles del OIJ, es imposible conversar, hay que gritar. Yo no puedo hablar con Natalia (Gamboa), con Jazmín (Rodríguez) o con Michael (Castillo) por esta circunstancia del grosor del vidrio, que lo impide. Esto sumado a que tengo un oficial de la Unidad Especial de Intervención Penitenciaria grabando en audio y video lo que yo hago.



“Y no solo ahí, sino que dentro de las anotaciones que he hecho yo para pasarle a mi hermana, este mes he sido objeto de alrededor de 14 o 15 requisas a las 3:00 a. m., a la 1:00 a. m… a cualquier hora soy objeto de requisas. Eso quiere decir que llegan a mi celda, me esposan y registran absolutamente todo y leen mis documentos personales. Específicamente, en el cuaderno en el que llevo mis anotaciones de este caso y las diligencias de extradición de las cuales soy sujeto, el jefe de escuadra, de apellido Fajardo, arrancó las hojas del cuaderno y me lo devolvió en blanco. Y me dijo que yo no tenía que tener ningún tipo anotación en mi cuaderno”, explicó el también exministro de Seguridad Pública.



Esta es la primera manifestación pública de Gamboa desde que fue detenido, el 23 de junio pasado, en el marco de un proceso de extradición iniciado por Estados Unidos.



Dicho proceso se tramita en paralelo con un contradictorio por aparente tráfico de influencias en favor del exalcalde Johnny Araya. En este juicio también figura la exfiscala Berenice Smith.

Gestiones previas



La defensa de Celso Gamboa comenzó el debate con un pedido para que no se grabara la imagen ni la voz del exmagistrado.



Posteriormente, se entró a conocer una recusación (pedido para separar a una parte) contra dos de los tres jueces.



Esto en virtud de que, en apariencia, los decisores Franz Paniagua y Rosaura García emitieron “juicios de valor” sobre el exmagistrado y mostraron una “actitud parcializada”, al suscribir o difundir manifiestos y artículos académicos en medio de la crisis que vivió el Poder Judicial entre 2017 y 2018.



Precisamente, ese periodo coincide con la apertura de varios casos por supuesta corrupción contra Gamboa y con la tramitación de la revocatoria de su nombramiento como magistrado, que se materializó el 10 de abril de 2018.



De igual manera, hicieron referencia a otra resolución planteada, relacionada con un pedido para reprogramar el juicio, en virtud de aparentes imposibilidades para que Gamboa pudiera ejercer su defensa.



Paniagua y García rindieron un informe sobre los señalamientos en su contra, en el que pidieron se rechazara la gestión, por considerarla “infundada” y falta de mérito. Los juzgadores defendieron que en todo momento actuaron ajustados a los principios de objetividad, imparcialidad y transparencia.



Al respecto, el fiscal Carlos Rodríguez y el procurador Federico Quesada pidieron que se rechazara la gestión de los abogados de Gamboa, por considerar que los manifiestos eran genéricos y no mencionaban directamente al exministro.



Por su parte, las defensas de Johnny Araya y Berenice Smith indicaron que se apegarían a lo que resolviera la conformación alternativa del Tribunal Penal de Hacienda.



Se espera que la resolución se conozca a eso de las 11 a. m.