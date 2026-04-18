Caso 'Shark': Amplían prisión preventiva a pastor sospechoso de lavado y narcotráfico

El Juzgado Especializado en Delincuencia Organizada resolvió extender por seis meses la medida de prisión preventiva contra un grupo de personas investigadas dentro del denominado caso “Shark”, a quienes se les relaciona con presuntas actividades de narcotráfico internacional y legitimación de capitales.

De acuerdo con la investigación judicial, el señalado como líder de la estructura criminal habría desempeñado funciones como pastor de una iglesia, condición que, según las autoridades, utilizaba para facilitar operaciones vinculadas al blanqueo de dinero.

Según el expediente, el grupo presuntamente entregaba dinero al líder, quien lo registraba como ingresos de la congregación religiosa, lo que habría permitido dar apariencia lícita a los fondos. Estas acciones formarían parte de un esquema para la legitimación de capitales.



Las autoridades también investigan el supuesto envío de estupefacientes hacia destinos en Europa y Estados Unidos, ocultos en cargamentos de productos agrícolas como piña y yuca.



El caso se remonta a setiembre de 2024, cuando se ejecutaron múltiples allanamientos en distintas zonas del país, entre ellas San José, Coto Brus, Upala, Mora, Escazú, Aguas Zarcas, Pital, La Palmera, Río Cuarto y Santa Rosa de Pocosol, además de diligencias dentro del Centro Penitenciario La Reforma en Alajuela. Durante estos operativos, se decomisaron sumas de dinero en colones y dólares, armas de fuego, municiones y dispositivos electrónicos.



Tras las intervenciones, agentes de la sección de legitimación de capitales del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) describieron como significativo el patrimonio acumulado por el principal sospechoso en Aguas Zarcas de San Carlos.



El hombre, identificado con los apellidos Barboza Pilartes, figura en el expediente como presunto responsable de coordinar la logística para el envío de droga en contenedores, además de participar en la gestión de recursos económicos de la organización. La investigación también señala posibles vínculos con funcionarios de una entidad bancaria estatal.



El expediente detalla, además, que el sospechoso habría adquirido bienes que posteriormente revendía o registraba a nombre de terceros.



La propiedad vinculada al pastor en Aguas Zarcas habría sido utilizada para la realización de actividades y conciertos, incluso en fechas cercanas a los allanamientos efectuados el 17 de setiembre de 2024.



Las autoridades también indagan una posible relación de esta organización con el denominado Clan del Golfo en Colombia.

