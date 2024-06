Caso Madre Patria: Imputado habló de reuniones con ministro y viceministro de MOPT

Uno de los negocios que mantenía la organización criminal vinculada con millonarios fraudes registrales y legitimación de capitales eran las rutas de autobús en Tambor de Alajuela y alrededores (ver video adjunto de Telenoticias).

Tras los allanamientos del pasado martes, fue detenido un alto funcionario del Consejo de Transporte Público (CTP) y cinco Policías de Tránsito.

En las intervenciones telefónicas del caso “Madre Patria”, varios de los imputados hablan entre sí de importantes reuniones con un ministro y un viceministro del MOPT haciendo referencia a permisos y concesiones, pero además de buscar el apoyo de diputados para un proyecto de ley.

Una llamada del 16 de agosto del 2023, entre uno de los imputados a cargo de las líneas de autobús de la organización criminal y otro hombre conocido con el alias de “Huevo”.

El sujeto le cuenta a otro que le fue demasiado bien, "el hijueputa que tiene la culpa de esto es la Aresep, porque la Aresep desde el 2010 tenía que fijar una tarifa, fijar lo mismo que tenemos nosotros y no lo ha hecho, entonces ya el abogado mío va a redactar el demanda y el contencioso de una vez para obligarlos, eso es una, lo otro es que ocupa firma de los empresarios para mandarles a los diputados, porque nosotros pura mierda, eso dijo el ministro, somos una caca porque no tenemos ni un grupo bueno para recoger firmas, ese proyecto quienes lo tenemos parado somos nosotros”.

El hombre le responde, "huevo, le voy a decir lo mejor, le voy a contar algo y si usted dice yo digo que es mentira, los documentos me los hace el viceministro a mí y yo se los llevo al ministro, todo lo llevo yo ya en hoja hecha y el ministro me dice, mae esto yo lo tengo, esto nosotros lo hemos movido, yo le digo, yo sé por qué mi asesor me lo hace, mi asesor sabe que ustedes esto lo tienen pegado".

El sujeto le dice que se busque algo que diga que se necesita la ayuda de los diputados y él (sujeto) se encarga, "yo sé con quién, yo sé quién para conseguirle la firma de los dos diputados, de Naranjo y de Grecia y de todo eso".

El análisis de la llamada señala lo siguiente:

"Comunicación de Herrera con alias Huevo, donde Herrera manifiesta, explícitamente, que él tiene la ayuda del viceministro de trasportes, afirmando también, que en realidad este sujeto, es quien le hace los documentos para presentarlos ante el ministro y evitar que estos sean rechazados. Así mismo se muestra en la llamada que el sujeto con el cual mantuvo comunicación, tiene contactos para conseguir las firmas de los diputados".

El ministro del MOPT durante el desarrollo de la investigación era Luis Amador, quien fue destituido, el viceministro quien continúa en el puesto es Carlos Ávila. Él, por medio de la oficina de prensa del MOPT, indicó que no conoce al señor Herrera, de la línea de autobuses, y nunca se ha reunido con él.