Caso “Gringo tico”: OIJ detiene a cuatro sospechosos de robo y aparente homicidio en Alajuela

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Alajuela detuvieron, este miércoles, a cuatro personas como sospechosas de participar en el robo y la desaparición de Daniel Francisco Vargas Salas, un ciudadano estadounidense de 71 años, naturalizado tico, conocido como “Gringo tico”.

La víctima fue vista por última vez el pasado 12 de septiembre en su vivienda, ubicada en Alajuela.

Las capturas se realizaron en Barva de Heredia. Los aprehendidos son un hombre de apellidos García Gutiérrez; su hija, de apellido García Castro, y el novio de ella, de apellidos Isaza Calderón. Además de otra mujer.

Según las autoridades, se trata, al parecer, de una familia dedicada al robo de viviendas. En la casa de la mujer detenida, la Policía Judicial decomisó el menaje sustraído de la residencia del estadounidense.

De acuerdo con Randall Zúñiga, director del OIJ, dos de los detenidos huyeron hacia Nicaragua, pero regresaron este miércoles al país y fueron detenidos de inmediato.

Días atrás, el OIJ de Alajuela localizó el cuerpo de un hombre adulto, y actualmente se espera el resultado de los análisis forenses para confirmar si se trata de Vargas Salas.

Los cuatro detenidos serán remitidos a la Fiscalía, donde se solicitarán las medidas cautelares correspondientes.