Caso de niño muerto en Coto Brus: "Se debe investigarse a profundidad el entorno familiar"

La comunidad de San Vito de Coto Brus se encuentra consternada tras el fallecimiento de un niño de apenas un año, ocurrido este lunes luego de ingresar con graves lesiones al Hospital Nacional de Niños. El menor murió horas después, y el caso se investiga como un presunto homicidio calificado.

Una mujer, de apellidos Jiménez Castillo, permanece detenida como principal sospechosa. El Ministerio Público confirmó a Telenoticias que será indagada en las próximas horas. Posteriormente, se evaluará si corresponde solicitar medidas cautelares en su contra, una decisión que dependerá de otras diligencias de investigación.

Según el abogado Sergio Herra, es indispensable esperar el resultado de la autopsia, que definirá la causa de muerte y si las lesiones fueron determinantes en el fallecimiento del bebé. “Debe investigarse a profundidad el entorno familiar del niño, si existían denuncias externas por maltrato de menores en el hogar”, agregó.

La investigación está a cargo de la Fiscalía de Asuntos Indígenas de Coto Brus y comenzó tras el traslado de emergencia del menor desde San Vito. Las autoridades médicas no descartan que se trate de un posible síndrome del niño agredido.

Mientras tanto, los hermanos del menor, de 10 y 3 años, permanecen bajo valoración médica y serán trasladados a un albergue del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) como medida de protección.