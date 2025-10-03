Caso de Ligia Faerron: OIJ tiene como línea de investigación posible homicidio pero no descarta otras hipótesis

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) señaló que tiene más de una hipótesis acerca de la desaparición de Ligia Faerron.

En un video emitido por la Policía Judicial, Rándall Zúñiga, jerarca de la institución, puntualizó que en la actualidad están con una linea e invetigación dirigida a un posible homicidio, pero que también indagan si podría tratarse de una desaparición relacionada con un endeudamiento que "tenía esta señora" (ver video adjunto).

Zúñiga también señaló que se hizo un "allanamiento pasivo" en la casa de la mujer, pero no se encontró nada que sugiera que fuera tomada a la fuerza.

Faerrón está desaparecida desde el pasado 25 de setiembre.

La mujer, de 53 años de edad, vivía en Ciudad Quesada, a donde llegó este año, pues ella es oriunda de Heredia.

Según trascendió ella vivía sola.



