Casi 700 personas amanecieron en albergues por amenaza de tormenta

1 de julio de 2022, 6:31 AM

Casi 700 personas amanecieron en albergues, este viernes, por la amenaza de la posible tormenta tropical Bonnie.

Según el último corte de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), brindado a las 6:30 a. m., se ubican en San Carlos, Buenos Aires de Puntarenas y Sarapiquí.

En este último sitio están la mayoría de personas, con 580 en total. Fueron recibidos en salones comunales, iglesias, centros educativos, entre otros.

Fuente: Comisión Nacional de Emergencias (CNE)

Además, se reporta una cantidad importante de niños y adultos mayores.

“Es impactante, es gente que salieron de sus comunidades a las 11 y llegaron al albergue a las 5 de la tarde, no podían ni caminar algunos. Somos seres humanos y el dolor de las personas también nos duele. A mí no me gusta relucir, todo lo hago de corazón”, aseguró una funcionaria de la escuela que recibe a esta población.