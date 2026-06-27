Capacitan a policías de Crucitas en materiales peligrosos tras explosión durante gira de Gobierno

El Cuerpo de Bomberos de Costa Rica capacitó de emergencia a los oficiales de la Fuerza Pública destacados en la zona norte en el manejo y reconocimiento de materiales peligrosos.

Esta instrucción preventiva se ordenó a raíz de la explosión ocurrida el pasado viernes 19 de junio en Crucitas de Cutris, en San Carlos.

El incidente se registró en momentos en que la presidenta de la República, Laura Fernández, realizaba una gira oficial junto a su comitiva.

La mandataria visitaba la región con el objetivo de abordar la problemática de la extracción ilegal de oro. Tras la detonación, los cuerpos de seguridad la evacuaron de urgencia.

Para mitigar los riesgos en la primera línea de respuesta, los talleres especializados se desarrollaron de manera estratégica en las delegaciones policiales de Upala y Cutris.

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