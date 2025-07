“Caí en la estafa y como no tenía dinero en la cuenta la usaron para pasar dinero de un lado a otro”

Una mujer víctima de estafa bancaria denunció que su cuenta, sin fondos al momento del fraude, fue utilizada por delincuentes para movilizar dinero de terceros, convirtiéndola en una cuenta “puente” sin su conocimiento.

Morales explicó que recibió una llamada en la que supuestos funcionarios de Recursos Humanos de su trabajo le indicaron que le harían un reintegro bancario.

“Recibí una llamada telefónica y, bueno, me dijeron que era para reintegrarme un saldo que me rebajaban de más y que entonces me iban a mandar por correo. Durante la llamada me pidieron información personal, incluida la cédula, número de cuenta bancaria y el PIN, pero yo les dije que eso no se daba, sin embargo, dijeron que en el link que me enviaron ellos no veían esos datos", dijo Morales.