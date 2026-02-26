Caen sospechosos de estafas millonarias con ventas de casas y equipo de hotelería

Una pareja fue detenida como sospechosa de estafar a múltiples personas mediante la venta de casas modulares y equipo hotelero, generando un perjuicio económico superior a los ₡62 millones y $93 mil.



Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizaron, este jueves, dos allanamientos en Belén de Heredia, donde se efectuó la captura de dos personas sospechosas de los delitos de estafa y legitimación de capitales.



De acuerdo con la información judicial, los investigados contactaban a potenciales clientes a través de redes sociales.

"Las víctimas realizaban transferencias bancarias a cuentas vinculadas con las empresas denunciadas y firmaban contratos de pago. En la mayoría de los casos, efectuaban un primer pago elevado como prima y, en algunas ocasiones, se les solicitaban montos adicionales.

"Posteriormente, según la investigación, las empresas se desligaban de los clientes hasta perder todo contacto, sin entregar los bienes adquiridos, ya fuera la casa modular o el equipo hotelero. Tras las denuncias, presuntamente cambiaban el nombre comercial y la ubicación de las oficinas", indicó el OIJ.

El jefe a.i. del Departamento de Investigaciones Criminales, Pablo Calvo, señaló que entre 2023 y finales de 2025 se registran 18 causas abiertas contra los sospechosos. Añadió que las personas afectadas, al constatar el incumplimiento de lo pactado, interpusieron las denuncias correspondientes.



Las estafas iniciaron en los sectores de San José y Heredia y, posteriormente, los sospechosos habrían abierto oficinas en Guanacaste y Alajuela.

Las autoridades también hacen un llamado a quienes hayan enfrentado situaciones similares a presentar la denuncia ante el OIJ.



Durante las diligencias policiales se decomisaron cuadraciclos, vehículos, dispositivos electrónicos, dinero en efectivo y otros indicios relevantes para el avance de la investigación.

