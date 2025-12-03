Cae organización familiar que suplantaba instituciones públicas para cometer millonarias estafas

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) desmanteló este miércoles una presunta red criminal de carácter familiar que habría suplantado a instituciones públicas para cometer estafas en distintas regiones del país.



Según confirmó la Policía Judicial de Pérez Zeledón, desde las 6:00 a. m. se desarrollan siete allanamientos en la zona de Coto Brus, con el objetivo de detener a varias personas señaladas como sospechosas del delito de estafa.

"La organización operaba mediante llamadas telefónicas en las que sus integrantes, presuntamente, se hacían pasar por funcionarios de entidades estatales como el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), hospitales o centros educativos.

"Bajo esta modalidad, solicitaban a las víctimas realizar depósitos bancarios argumentando costos de trámites relacionados con servicios de transporte, entrega de mercadería o presuntos pagos institucionales", indicó el OIJ.

La investigación judicial permitió identificar a los sospechosos, quienes habrían mantenido la actividad delictiva en varias zonas del país. Las autoridades señalan que se trata de un grupo aparentemente integrado por miembros de una misma familia.



Los sospechosos estarían vinculados a al menos 30 causas penales abiertas en distintas delegaciones, tramitadas desde noviembre de 2024 hasta setiembre de 2025. El perjuicio económico superaría los ₡10 millones de colones, cifra que podría aumentar conforme se sumen nuevas denuncias.



Hasta el momento se han detenido a ocho personas, pero la investigación determinó que habría 27 personas vinculadas con los hechos.

