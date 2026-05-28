Cae banda sospechosa de saquear gimnasios y vaciar cuentas bancarias de sus víctimas

Lo que parecía una rutina de ejercicio terminó convirtiéndose en el blanco perfecto para una banda criminal aparentemente dedicada al hurto agravado y a la estafa informática

El grupo fue desmantelado este jueves tras una serie de allanamientos realizados por agentes de la Sección de Hurtos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de San José, en coordinación con la Fiscalía y sedes regionales de Alajuela, Heredia, Grecia y otras localidades.



El operativo incluyó un total de siete allanamientos y tenía como objetivo desarticular a un grupo sospechoso de cometer robos en gimnasios para luego utilizar tarjetas bancarias de las víctimas en compras de alto valor.



El subdirector a. i. del OIJ, Vladimir Muñoz, indicó que la investigación se desarrolla desde inicios de 2025 y ya vincula a cerca de 20 personas.

“Esta investigación, que nació desde inicios del año 2025, conlleva una investigación relacionada con 27 causas relacionadas con esos hechos, en la cual participaban en total cerca de 20 personas, de las cuales el objetivo hoy es detener a 13 de ellas”, declaró Muñoz.

Según las autoridades, hasta el momento se reporta la captura de 12 sospechosos, entre ellos los aparentes líderes de la estructura criminal: un hombre de apellido Agüero, de 32 años, y otro de apellido Aguilar, de 23.



De acuerdo con la investigación judicial, el grupo ingresaba a gimnasios como clientes regulares y aprovechaba momentos de descuido para forzar lockers y sustraer pertenencias de los usuarios.

“Presuntamente, el objetivo era hacerse de las tarjetas de crédito, tarjetas de débito, además de cualquier otro bien de valor que pudieran encontrar”, explicó Muñoz.

Las tarjetas robadas, aparentemente, eran utilizadas tanto en comercios físicos como en plataformas virtuales para realizar compras de artículos de alto valor, licor y otros productos.



Durante los allanamientos, las autoridades decomisaron teléfonos celulares, marihuana, licor y diversos artículos de valor que, según el OIJ, eran utilizados en las actividades ilícitas.



En cuanto al perjuicio económico, el subdirector detalló que las 27 causas investigadas hasta ahora representan pérdidas cercanas a los ₡25 millones de colones y $10 mil dólares para las víctimas.



“Pero en realidad ya estamos contabilizando para efectos de que sean agregadas a la causa principal, posteriormente, cerca de 25 causas más”, afirmó Muñoz, quien señaló que la cifra total de expedientes podría ascender a unos 53 casos.

Las autoridades señalaron que el grupo comenzó operando en gimnasios de San José, pero posteriormente extendió sus actividades a zonas como San Ramón, Alajuela y Heredia.



Según el OIJ, la organización tenía una división específica de funciones para ejecutar los robos.

“Unos tenían la función de abrir un locker, otros tenían la función de distraer, otros tenían la función de vigilar, hacer contravigilancia, de tal forma que aseguraban el resultado”, detalló Muñoz.

Todos los sospechosos serán puestos a las órdenes del Ministerio Público para definir su situación jurídica.