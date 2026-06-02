Bomberos salvan tortuga en medio del fuego en Palo Verde

La flora y fauna del Parque Nacional Palo Verde, en Bagaces, Guanacaste, se han visto gravemente afectadas por el incendio forestal que consume la zona.

En videos difundidos se observa cómo los bomberos forestales lograron rescatar a una tortuga de gran tamaño que estaba a punto de ser alcanzada por las llamas. El animal fue asistido, hidratado y colocado en un lugar seguro.

El SINAC confirmó que el fuego aún no ha podido ser controlado. Según el Cuerpo de Bomberos, el incendio fue provocado por un rayo y se multiplicó por diez en apenas cuatro días, pasando de 400 a 4.000 hectáreas afectadas.

Hasta ahora, se contabilizan 233 incendios en áreas protegidas atendidos por los bomberos en lo que va del año, con una afectación total de aproximadamente 40 km².