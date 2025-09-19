Bomberos logran salvar 30 mil metros cuadros en incendio de Llanos de Santa Lucía

Aunque el incendio de este viernes en Llanos de Santa Lucía consumió aproximadamente 1.250 metros cuadrados de un local comercial, el Cuerpo de Bomberos asegura que la contención de las llamas evitó que otros 30 mil metros cuadrados fueran destruidos.

Según Luis Chaves, jefe de Batallón de Bomberos, al momento de llegar a la zona, el local ya estaba consumido en más de un 90% y las llamas amenazaban con propagarse al norte de la cuadra, poniendo en riesgo múltiples casas.

Cuando las primeras unidades arribaron al lugar, se aplicó una estrategia de líneas de mangueras de control, la cual se denomina estrategia defensiva, explicó Chaves. La táctica concentra los esfuerzos en evitar que el fuego alcance estructuras cercanas a la principal. La zona fue dividida en cuatro sectores para coordinar la atención.

"Es una estructura con locales comerciales. El incendio generó bastante riesgo a otras estructuras. [...] Es una estructura bastante compleja de dos niveles, lo cual significó dos retos: buscar personas atrapadas o en riesgo y avocarnos a evitar que el fuego se propague", dijo.

Durante la emergencia, los rescatistas lograron sacar a tres personas. Según José Brown, socorrista de la Cruz Roja, ninguna tenía quemaduras, sin embargo, fueron atendidas por inhalación de humo, junto a una cuarta persona.