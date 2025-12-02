Banda usó diarios como señuelo para estafar a cientos de adultos mayores por más de ₡55 millones

Una organización criminal fue desarticulada este martes tras una serie de allanamientos en San José. Según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), los sospechosos utilizaban la entrega de diarios como señuelo para estafar a adultos mayores y obtener sus datos personales.



De acuerdo con Pablo Calvo, jefe a.i. del Departamento de Investigaciones Criminales del OIJ, la Sección Especializada contra Estafas y el Fraude Registral realizaron cinco allanamientos para capturar a los sospechosos: cuatro en Alajuelita y uno en Desamparados.

“La organización desarticulada se dedicaba a contactar en su gran mayoría a adultos mayores, los cuales eran citados en una casa en Desamparados donde les ofrecían algún tipo de ayuda en especie, en este caso algún tipo de diario.

"Una vez en el sitio, a cambio de obtener el diario, la banda les solicitaba fotografías de la cédula de identidad y aparte de eso tomarse una fotografía con su cédula abajo de la barbilla. Con estos datos la organización ingresaba a una plataforma de créditos personales donde, con dicha información, comenzaron a generar perjuicio económico a las víctimas”, comentó Calvo.

El OIJ contabiliza más de 140 personas afectadas, en su mayoría adultos mayores y amas de casa residentes en zonas urbanas marginales, y un perjuicio económico que supera los ₡55 millones.

Durante la diligencia policial, fueron detenidas tres personas y se decomisaron varios electrodomésticos que, según las autoridades, habrían sido adquiridos mediante las estafas.

Todos los sospechosos quedaron a las órdenes del Ministerio Público, quien decidirá su situación jurídica.

