Balaceras mortales por control narco terminan en condenas de hasta 48 años en Quepos

Tres hombres fueron sentenciados a penas que oscilan entre los 36 y 48 años de prisión por su participación en hechos violentos relacionados con disputas territoriales para la venta de drogas, informó la Fiscalía de Quepos.



Los condenados fueron identificados con los apellidos Méndez Zúñiga, Piedra Araya y Herrera Chaves.

La sentencia fue dada a conocer el pasado jueves 15 de enero, tras concluir el juicio en el que el Ministerio Público logró demostrar la responsabilidad penal de los imputados.

"El primer hecho ocurrió el 1° de junio de 2023, cuando Méndez Zúñiga interceptó a una persona que caminaba de madrugada por barrio La Inmaculada, en Quepos. En vía pública, el acusado le disparó en al menos tres ocasiones. Aunque la víctima consiguió huir, el imputado continuó accionando el arma, provocándole lesiones de gravedad que no resultaron mortales.

"El segundo caso se registró el 12 de diciembre del mismo año y vinculó a los tres sentenciados. Los hombres planificaron un ataque contra dos personas de apellidos Jiménez y Aguilar. Utilizando armas tipo AR-15 y calibre 9 milímetros, sorprendieron a las víctimas cuando intentaban ingresar a sus viviendas en el barrio Buena Nota, en Parrita. Tras efectuar múltiples disparos, ambos ofendidos fallecieron en el lugar", señaló la Fiscalía.

Durante la etapa de investigación y el desarrollo del juicio, Méndez y Herrera permanecieron en prisión preventiva. En el caso de Piedra, se le había impuesto arresto domiciliar debido a su estado de salud, ya que resultó gravemente herido durante los hechos y quedó parapléjico.

Sin embargo, tras la sentencia, el Tribunal acogió la solicitud del Ministerio Público para que los tres condenados permanezcan en prisión preventiva mientras la sentencia queda en firme.

