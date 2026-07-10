Balaceras dejan dos muertos y un herido crítico en San Carlos y Limón

La noche de este jueves estuvo marcada por dos hechos violentos ocurridos en distintos puntos del país, que dejaron como saldo dos personas fallecidas y un hombre gravemente herido por impactos de arma de fuego.



El primer incidente se registró en Pital de San Carlos alrededor de las 8:45 p.m., donde dos hombres adultos resultaron heridos por proyectiles de arma de fuego.

"Uno de los afectados fue trasladado en condición crítica a la Clínica de Pital, mientras que el segundo fue declarado fallecido en la escena", indicó la Cruz Roja Costarricense.

Posteriormente, a las 9:15 p.m., se reportó un segundo hecho dentro de una casa en el sector de Colina, Limón. En ese lugar, un hombre adulto presentaba impactos de bala en la cabeza y fue declarado fallecido en el sitio por personal de la Cruz Roja.



Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre las circunstancias en que ocurrieron ambos hechos ni sobre posibles personas detenidas.

Los casos permanecen bajo investigación por parte de las autoridades judiciales para esclarecer lo sucedido.

